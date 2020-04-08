8 Апр 2020 2020-04-08T13:03:21+03:00

Кардиологи ХМАО проводят консультации по телефону для югорчан Фото: pixabay.com

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В окружном кардиодиспансере на время режима самоизоляции заработала горячая линия для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробности стали известны от пресс-службы депздрава ХМАО.

- Пациенты по телефону жаловались на повышение артериального давления. В одном из случаев потребовалась даже экстренная госпитализация, - сообщили кардиологи.

Итак, телефон кардиологического дистанционно-консультационного пункта: 8-951-977-90-60. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Кроме того, телефон колл-центра: 8 (3462) 94-04-04 Режим работы: в будни с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU