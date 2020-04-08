Наркосбытчице из Нижневартовска вынесли приговор

8 Апр 2020 2020-04-08T12:56:36+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынесен приговор в отношении 37-летней местной жительницы. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, женщину признали виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Суд установил, что женщина пыталась сбыть «синтетику» на территории Нижневартовска через тайники-закладки. Однако в марте 2019 года ее задержали и изъяли у нее более 18 грамм запрещенных веществ.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей девять лет лишения свободы. Отбывать срок югорчанка будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU