2020-04-08T12:21:27+03:00
Общество

Директор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенников

Аферист представился сотрудником администрации города
Руслан Савинов
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Директор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенниковДиректор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенниковФото: pixabay.com
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На телефонный номер одного из музеев Сургута поступил звонок от неизвестного. По данным пресс-службы УМВД города, звонивший представился сотрудником сургутской администрации.

- Мужчина сообщил, что в музее правоохранители проведут проверку профилактических мероприятий по недопущению завоза коронавируса. Директору музея сообщили, что для того, чтобы проверка прошла без замечаний, необходимо заранее передать проверяющему определенную денежную сумму в конверте, - пояснили стражи порядка.

Известно, что глава музея ответил, что готов принять комиссию. Вскоре директор связался с работниками администрации и выяснил, что проверки в учреждениях культуры не запланированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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