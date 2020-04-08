Директор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенников

8 Апр 2020 2020-04-08T12:21:27+03:00

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Полиция Югры информирует о новом виде мошеннических действий под видом профилактики распространения коронавирусной инфекции

На телефонный номер одного из музеев Сургута поступил звонок от неизвестного. По данным пресс-службы УМВД города, звонивший представился сотрудником сургутской администрации.

- Мужчина сообщил, что в музее правоохранители проведут проверку профилактических мероприятий по недопущению завоза коронавируса. Директору музея сообщили, что для того, чтобы проверка прошла без замечаний, необходимо заранее передать проверяющему определенную денежную сумму в конверте, - пояснили стражи порядка.

Известно, что глава музея ответил, что готов принять комиссию. Вскоре директор связался с работниками администрации и выяснил, что проверки в учреждениях культуры не запланированы.

ИСТОЧНИК KP.RU