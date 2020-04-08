Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков

8 Апр 2020 2020-04-08T12:09:46+03:00

Также стали известны планы на год

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую онлайн – встречу с главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым и председателем местной думы Николаем Цыбулько.

По информации от пресс-службы регионального правительства, разговор шел об итогах экономического развития города и планах на 2020 год.

Стало известно, что в Нефтеюганске проходит дезинфекция транспорта, обрабатываются подъезды. Однако обработка всего города начнется лишь при плюсовой температуре.

- Также в условиях пандемии социально-значимым предприятиям возмещают расходы, в том числе и по аренде нежилых помещений и приобретению оборудования. Субъектам малого и среднего бизнеса дали отсрочку до 10 января 2022 года по уплате арендных платежей, начисленных в период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года за владение и пользование имуществом, - рассказали власти города о поддержке бизнеса.

Кроме того, в 2020 году в Нефтеюганске планируют расселить 377 балков и аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU