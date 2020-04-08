Правоохранители ХМАО помогли жителям дома добиться перерасчета коммуналки
Прокуратура Мегиона по коллективному обращению жителей многоквартирного дома проверила деятельность «Тепловодоканал» по начислению платы за коммунальные услуги.
Установлено, что в ноябре и декабре 2019 года организация незаконно завысила сумму начисления за коммуналку по отоплению дома жильцам многоквартирника по улице Нефтяников, 7.
- Руководителю муниципального предприятия внесли представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
В итоге 118 гражданам пересчитали начисления за отопление, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU