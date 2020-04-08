Правоохранители ХМАО помогли жителям дома добиться перерасчета коммуналки

8 Апр 2020 2020-04-08T11:21:37+03:00

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Прокуратура Мегиона по коллективному обращению жителей многоквартирного дома проверила деятельность «Тепловодоканал» по начислению платы за коммунальные услуги.

Установлено, что в ноябре и декабре 2019 года организация незаконно завысила сумму начисления за коммуналку по отоплению дома жильцам многоквартирника по улице Нефтяников, 7.

- Руководителю муниципального предприятия внесли представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

В итоге 118 гражданам пересчитали начисления за отопление, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU