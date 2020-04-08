Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 апреля 2020 года составило 41 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 апреля 2020 года: 41 человек. Заболевание подтвердилось еще у трех жителей Югры.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 41 случай заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 926 жителя региона, а 4 379 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.
Всего по России за последние сутки подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах: пять человек умерли, а 86 - полностью выздоровели.
Итого за все время пандемии в РФ: зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период - 63 летальных исхода, выздоровели - 580.
Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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