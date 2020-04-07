7 Апр 2020 2020-04-07T16:26:24+03:00

Губернатор ХМАО пояснила, как можно получить помощь волонтеров. Фото их "Инстаграма" Натальи Комаровой.

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Глава Югры Наталья Комарова встретилась онлайн с волонтерами региона. Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

- Они заботятся о людях из группы риска. В первую очередь, это пожилые люди, югорчане с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто находится на обязательной самоизоляции. Своими добрыми делами волонтеры вселяют в нас уверенность - мы все преодолеем, - написала Наталья Комарова.

На онлайн - встрече добровольцы рассказали Комаровой, как они работают:

- Делюсь одним из алгоритмов. На горячую линию, 8-3467-300-654, поступает звонок с просьбой, например, привезти продукты. Волонтер закупает необходимые продукты, привозит их по адресу. Также добровольцы могут привезти рецептурные и безрецептурные лекарства, доставляют детское питание. Каждый волонтер оснащен индивидуальными средствами защиты - маски, перчатки. На сегодняшний день в ХМАО такой работой занимаются более 1 228 добровольцев, - уточнила губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU