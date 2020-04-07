Бесчестные аферисты вновь обманули югорчан при покупке товаров в интернете

7 Апр 2020 2020-04-07T15:20:22+03:00

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В Югре накануне, 6 марта, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 200 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, а также покупки - продажи товаров в интернете и услуг на сайтах бесплатных объявлений.

Так, В Нефтеюганске в полицию обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, он пытался купить на сайте «Авито» спортивный манекен для отработки ударов за 14 тысяч рублей. Нефтеюганец успел перевести около семи тысяч рублей и вскоре понял, что стал жертвой мошенников.

Тем временем в Сургутском районе 26-летний мужчина стал жертвой аферистов в «Инстаграме» при попытке купить коляску для ребенка. Неизвестный продавец, получив 27 тысяч рублей, перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает все меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU