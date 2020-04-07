2020-04-07T13:30:01+03:00
Общество

Пять городов Югры создали единую диспетчерскую службу

Объединение прошло в рамках проекта «Безопасный город»
Руслан Савинов
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Пять городов Югры создали единую диспетчерскую службуПять городов Югры создали единую диспетчерскую службуФото: pixabay.com
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В Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе и Советском районе приступили к внедрению программ для единой диспетчерской службы муниципалитета. По данным пресс-службы региональной думы, главная задача – обеспечить выполнение молниеносного реагирования на различные кризисные ситуации.

- Пять городов Югры создают единую диспетчерскую службу. Эти работы позволят в онлайн-режиме отслеживать сбой в системах освещения, водоснабжения и теплоэнергетики муниципалитетов. Позволят производить мониторинг аварийных ситуаций, прогнозировать их развитие, – сообщил депутат думы ХМАО Сергей Великий.

По словам члена парламентария, в 2019 году в системах «Безопасный город» провели монтаж датчиков мониторинга окружающей среды.

- Речь о метеорологических устройствах, датчиках загрязненности воздуха и уровня воды в водоемах в пределах муниципалитетов, - пояснил Сергей Великий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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