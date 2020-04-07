2020-04-07T13:17:39+03:00
Общество

В Сургуте остановили движение четырех автобусов

Скорее всего маршруты вернут вновь лишь к 30 апреля
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургуте остановили движение четырех автобусовВ Сургуте остановили движение четырех автобусовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По причине режима самоизоляции несколько автобусных рейсов отменили, так как они курсировали почти полностью пустыми. Подробности стали известны от сургутских властей.

Речь идет о дачных маршрутах, номера: 111, 112, 118 и 123, которые обслуживает учреждение СПОПАТ. Ожидается что маршруты возобновят работу только к 30 апреля.

- Возможно, если эпидемиологическая обстановка нормализуется, то курсировать они начнут раньше упомянутого срока, - пояснили власти Сургута.

Добавим, что все указанные маршруты были введены по просьбам дачников и не были субсидируемыми. Стоимость проезда в них состояла на условиях самоокупаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники ХМАО начали изучать историю через «Инстаграм» и «Тик-Ток»
Предпринимателей Сургутского района временно освободили от платежей за аренду
Спасатели: лед на водоемах Югры стал небезопасен
Пять городов Югры создали единую диспетчерскую службу
В Сургуте остановили движение четырех автобусов
Мэр Сургута поздравил православных югорчан с Благовещением
Штормовое предупреждение в Югре объявят к вечеру 7 апреля 2020 года
В Сургуте проверили все котельные и электросети
Югорчанин вырвал у старика из рук 5000 рублей
Культурная онлайн-программа на 7 апреля для югорчан на самоизоляции
В Сургутском районе ищут архитектурный символ всего муниципалитета
Весенний призыв в Югре проходит в особом режиме
За наркоторговлю сургутянина ждет внушительный тюремный срок
Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей
Югорчан на самоизоляции научили печь северные пироги на онлайн-уроках
В Сургуте ребенок пострадал в ДТП
Погода в Югре 7 апреля: мокрый снег, дождь и теплая погода
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 апреля 2020 года составило 19 человек
Алиментщика из Югры отыскали в Башкирии
Жилой дом полыхал в Сургуте
Дождь, мокрый снег, метель, сильный ветер, гололед и туман надвигаются на Югру
В Югре временно приостановили капремонт домов
Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России
Житель ХМАО получил посылку с мылом от заботливых мошенников
Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса
Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции
Тысяча бутылок контрафактного алкоголя не доехали до Нижневартовска
Телефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощи