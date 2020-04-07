В Сургуте остановили движение четырех автобусов
По причине режима самоизоляции несколько автобусных рейсов отменили, так как они курсировали почти полностью пустыми. Подробности стали известны от сургутских властей.
Речь идет о дачных маршрутах, номера: 111, 112, 118 и 123, которые обслуживает учреждение СПОПАТ. Ожидается что маршруты возобновят работу только к 30 апреля.
- Возможно, если эпидемиологическая обстановка нормализуется, то курсировать они начнут раньше упомянутого срока, - пояснили власти Сургута.
Добавим, что все указанные маршруты были введены по просьбам дачников и не были субсидируемыми. Стоимость проезда в них состояла на условиях самоокупаемости.
ИСТОЧНИК KP.RU