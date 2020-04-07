В Сургуте остановили движение четырех автобусов

7 Апр 2020 2020-04-07T13:17:39+03:00

Скорее всего маршруты вернут вновь лишь к 30 апреля

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По причине режима самоизоляции несколько автобусных рейсов отменили, так как они курсировали почти полностью пустыми. Подробности стали известны от сургутских властей.

Речь идет о дачных маршрутах, номера: 111, 112, 118 и 123, которые обслуживает учреждение СПОПАТ. Ожидается что маршруты возобновят работу только к 30 апреля.

- Возможно, если эпидемиологическая обстановка нормализуется, то курсировать они начнут раньше упомянутого срока, - пояснили власти Сургута.

Добавим, что все указанные маршруты были введены по просьбам дачников и не были субсидируемыми. Стоимость проезда в них состояла на условиях самоокупаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU