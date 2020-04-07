2020-04-07T13:00:47+03:00
Общество

Мэр Сургута поздравил православных югорчан с Благовещением

Митрополит Павел совершил воздушный крестный ход
Руслан Савинов
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Мэр Сургута поздравил православных югорчан с Благовещением. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Мэр Сургута поздравил православных югорчан с Благовещением. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Весь православный мир сегодня, 7 апреля, празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Свое поздравление к югорчанам разместил на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник Сургута Вадим Шувалов:

- Если бы не обстоятельства, многие прихожане сейчас были бы в Храме. Однако на время пандемии от посещения любых общественных мест лучше воздержаться - об этом говорят и сами батюшки, - написал Шувалов.

Однако митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел с 11:00 до 15:00 совершил воздушный крестный ход вдоль границ региона. Во всех городах Югры идут службы без участия прихожан.

- Всех православных поздравляю с великим праздником. Пусть мы и остаемся сегодня дома, но наша общая молитва продолжает звучать — так любую напасть победим, - подвел итог своей речи мэр Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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