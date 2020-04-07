2020-04-07T11:43:32+03:00
Происшествия

Югорчанин вырвал у старика из рук 5000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Югорчанин вырвал у старика из рук 5000 рублейЮгорчанин вырвал у старика из рук 5000 рублейФото: pixabay.com
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В ХМАО накануне, 6 апреля, случилось 53 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 22 нарушения закона, из них: разбой, два вымогательства, грабеж, мошенничество, три кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, в Нижневартовске патрульно-постовая служба установила ранее судимого 34-летнего подозреваемого. Мужчина в одном из магазинов на улице Чапаева похитил из рук 62-летнего потерпевшего пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник под подпиской о невыезде.

Тем временем в Когалыме яблоком раздора стала другая пятитысячная купюра. Там обнаружили фальшивку, изготовленную не производством Гознака. Возбуждено уголовное дело.

Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыли шесть ранее произошедших преступлений и выявили более девяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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