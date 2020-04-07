Югорчанин вырвал у старика из рук 5000 рублей
В ХМАО накануне, 6 апреля, случилось 53 преступления. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 22 нарушения закона, из них: разбой, два вымогательства, грабеж, мошенничество, три кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Так, в Нижневартовске патрульно-постовая служба установила ранее судимого 34-летнего подозреваемого. Мужчина в одном из магазинов на улице Чапаева похитил из рук 62-летнего потерпевшего пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник под подпиской о невыезде.
Тем временем в Когалыме яблоком раздора стала другая пятитысячная купюра. Там обнаружили фальшивку, изготовленную не производством Гознака. Возбуждено уголовное дело.
Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыли шесть ранее произошедших преступлений и выявили более девяти тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU