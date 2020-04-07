2020-04-07T10:16:26+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 7 апреля для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространствеМузеи ждут своих посетителей в онлайн-пространствеФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха.

1. «Центр народных художественных промыслов и ремесел» Ханты-Мансийска. Что: Выставка «Лоскуток к Лоскутку». Когда: В течение дня. Где.

2. Что: «Изобретариум», познавательно-занимательные опыты для детей. Когда: 15.00. Где.

3. Балетмейстер Арзамасова О.В. Покачи. Что: Изучение направления Body Percussion. Когда: 15.00. Где.

4. КДЦ «Октябрь» Ханты-Мансийск. Что: День здоровья. Когда: 15.00. Где.

5. «Городская централизованная библиотечная система» Ханты-Мансийск. Что: Сказочный атлас Ханты-Мансийска (Ролики из дополненной реальности). Когда: 15.00. Где.

6. Что: Обзор книг Стивена Кинга, заслуживших экранизации. Когда: 17.00. Где.

7. «ГКЦ «Планета» Нягань. Что: Мастер класс по хореографии (разучивание танцев) «Танцевальный карантин». Когда: 15:00. Где.

8. Что: Мастер-класс по изготовлению поделки к Светлой Пасхе. Когда: 16:00. Где.

9. Что: Мастер-класс «Великий стиратель». Когда: 14:00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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