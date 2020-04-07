2020-04-07T09:59:21+03:00
Общество

В Сургутском районе ищут архитектурный символ всего муниципалитета

Работы принимаются до 30 апреля
Руслан Савинов
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В Сургутском районе ищут архитектурный символ всего муниципалитетаВ Сургутском районе ищут архитектурный символ всего муниципалитетаФото: pixabay.com
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Власти Сургутского района приступили к поискам архитектурно-художественного символа муниципалитета.

- Время самоизоляции очень продуктивно на конкурсы и челленджи в районе. В этот раз мы зовем поучаствовать дизайнеров, - обратился в югорчанам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Итак, до 30 апреля департамент ЖКХ муниципалитета принимает работы на тему «архитектурно-художественный символ Сургутского района, применяемый при благоустройстве». Отмечается, что победитель получит сертификат на 30 тысяч рублей.

Подробности проведения конкурса можно узнать в приложении по ссылке. Эскиз символа можно выполнять в любом удобном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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