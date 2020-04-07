Весенний призыв в Югре проходит в особом режиме
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила военному комиссариату и органам исполнительной власти региона разработать алгоритм маршрута призывников на окружном сборном пункте с учетом ряда требований.
- График проведения медкомиссий необходимо составить так, чтобы в помещении между людьми соблюдалась дистанция в полтора метра, а на сборном пункте обеспечить своевременное проведение противоэпидемиологических и карантинных мероприятий, - подчеркнула Наталья Комарова.
Напомним, что сроки весеннего призыва 2020 не изменились: кампания проходит с 1 апреля по 15 июля.
- По плану центрального штаба, на службу должны отправиться 1355 югорчан. Основная нагрузка ляжет на призывные комиссии Сургута и Сургутского района – около 600 человек, - пояснили в Военкоме Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU