2020-04-07T10:02:22+03:00
Общество

Весенний призыв в Югре проходит в особом режиме

Кампания стартовала с 1 апреля
Руслан Савинов
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Весенний призыв в Югре пройдет в особом режиме. Фото правительства Югры.Весенний призыв в Югре пройдет в особом режиме. Фото правительства Югры.Фото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила военному комиссариату и органам исполнительной власти региона разработать алгоритм маршрута призывников на окружном сборном пункте с учетом ряда требований.

- График проведения медкомиссий необходимо составить так, чтобы в помещении между людьми соблюдалась дистанция в полтора метра, а на сборном пункте обеспечить своевременное проведение противоэпидемиологических и карантинных мероприятий, - подчеркнула Наталья Комарова.

Напомним, что сроки весеннего призыва 2020 не изменились: кампания проходит с 1 апреля по 15 июля.

- По плану центрального штаба, на службу должны отправиться 1355 югорчан. Основная нагрузка ляжет на призывные комиссии Сургута и Сургутского района – около 600 человек, - пояснили в Военкоме Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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