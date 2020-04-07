2020-04-07T08:54:09+03:00
Происшествия

За наркоторговлю сургутянина ждет внушительный тюремный срок

В гараже у мужчины нашли почти тысячу закладок
Руслан Савинов
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За наркоторговлю сургутянина ждет внушительный тюремный срокЗа наркоторговлю сургутянина ждет внушительный тюремный срокФото: pixabay.com
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Суд Нефтеюганского района вынес приговор в отношении 49 – летнего сургутянина. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт».

Судом установлено, что югорчанин был членом ОПГ и сбывал запрещенные вещества на территории Нефтеюганска и Нефтеюганского района. При продаже очередной партии его и задержали полицейские.

- В гараже у наркоторговца изъяли 955 расфасованных им будущих закладок, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновному десять с половиной лет тюрьмы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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