2020-04-07T08:32:02+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей

Даже в период самоизоляции количество лихачей «под мухой» не уменьшилось
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителейГосавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителейФото: pixabay.com
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За прошлую неделю с 28 марта по 3 апреля сотрудники ГИБДД выявили 119 водителей с признаками опьянения.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 18 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль с признаками опьянения.

- Обращаем внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обратились к жителям региона инспекторы.

Напомним, что с 2015 года повторное управление авто в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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