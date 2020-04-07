Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей

7 Апр 2020 2020-04-07T08:32:02+03:00

Даже в период самоизоляции количество лихачей «под мухой» не уменьшилось

Изменить размер текста: A A

За прошлую неделю с 28 марта по 3 апреля сотрудники ГИБДД выявили 119 водителей с признаками опьянения.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 18 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль с признаками опьянения.

- Обращаем внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обратились к жителям региона инспекторы.

Напомним, что с 2015 года повторное управление авто в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU