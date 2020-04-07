Госавтоинспекторы Югры выявили более ста пьяных водителей
За прошлую неделю с 28 марта по 3 апреля сотрудники ГИБДД выявили 119 водителей с признаками опьянения.
По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 18 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль с признаками опьянения.
- Обращаем внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обратились к жителям региона инспекторы.
Напомним, что с 2015 года повторное управление авто в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному уже не административным, а уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU