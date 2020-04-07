Югорчан на самоизоляции научили печь северные пироги на онлайн-уроках
Сотрудники этнографического музея в селе Казым провели онлайн мастер-классы.
Все желающие смогли научиться готовить северные пироги с брусникой, мармелад из югорских ягод, а также выделывать шкурки белок и шить куклу Акань.
- Поскольку посетители пока не могут к нам приходить, мы решили работать виртуально. В дальнейших планах у нас уроки для мальчиков по плетению аркана, музыкальные занятия, где с помощью компьютерной программы мы будем делать рингтон – рассказала руководитель центра историко-культурного наследия «Касум ех» Елена Федотова.
Добавим, что посмотреть трансляции новых и записи уже прошедших мастер-классов можно в сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU