2020-04-07T08:21:04+03:00
Общество

Югорчан на самоизоляции научили печь северные пироги на онлайн-уроках

Работники музея записали серию мастер-классов
Руслан Савинов
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Югорчан на самоизоляции научили печь северные пироги на онлайн-уроках. Фото этнографического музея.Югорчан на самоизоляции научили печь северные пироги на онлайн-уроках. Фото этнографического музея.
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Сотрудники этнографического музея в селе Казым провели онлайн мастер-классы.

Все желающие смогли научиться готовить северные пироги с брусникой, мармелад из югорских ягод, а также выделывать шкурки белок и шить куклу Акань.

- Поскольку посетители пока не могут к нам приходить, мы решили работать виртуально. В дальнейших планах у нас уроки для мальчиков по плетению аркана, музыкальные занятия, где с помощью компьютерной программы мы будем делать рингтон – рассказала руководитель центра историко-культурного наследия «Касум ех» Елена Федотова.

Добавим, что посмотреть трансляции новых и записи уже прошедших мастер-классов можно в сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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