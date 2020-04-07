В Сургуте ребенок пострадал в ДТП
На территории ХМАО за прошедшие сутки, 7 апреля, два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, в одном дорожно-транспортном происшествии. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.
Так, в 22:22 в Сургуте на Тюменском тракте 36-летний водитель за рулем «Kia Cerato», по предварительным данным, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофораю
Он допустил столкновение с «Шевроле Нива», которым управлял 34-летний водитель. В результате аварии пассажиры «Kia Cerato» получили телесные повреждения.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на стречку 17 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU