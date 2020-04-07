2020-04-07T08:21:55+03:00
Происшествия

В Сургуте ребенок пострадал в ДТП

За сутки случилось одна авария
Руслан Савинов
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В столкновении «Шевроле Нива» и «Kia Cerato» в Сургуте пострадали пассажиры. Фото ГИБДД ХМАО.В столкновении «Шевроле Нива» и «Kia Cerato» в Сургуте пострадали пассажиры. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО за прошедшие сутки, 7 апреля, два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, в одном дорожно-транспортном происшествии. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, в 22:22 в Сургуте на Тюменском тракте 36-летний водитель за рулем «Kia Cerato», по предварительным данным, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофораю

Он допустил столкновение с «Шевроле Нива», которым управлял 34-летний водитель. В результате аварии пассажиры «Kia Cerato» получили телесные повреждения.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на стречку 17 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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