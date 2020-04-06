6 Апр 2020 2020-04-06T23:02:35+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 апреля 2020 года составило 19 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 7 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 апреля 2020 года: 19 человек, то есть за сутки не изменилось.

Кроме того от представителей оперативного штаба региона стало известно, что на Приобском месторождении полностью локализовано распространение коронавирусной инфекции:

- На месторождениях производится круглосуточный медосмотр работников в специально организованных помещениях, которые проходят дезинфекцию по особому графику, - пояснили медработники, работающие на месторождении.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 19 случаев заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 8 423 жителя региона, а 3 350 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU