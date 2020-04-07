7 Апр 2020 2020-04-07T05:02:04+03:00

Погода в Югре 7 апреля: мокрый снег, дождь и теплая погода. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +5 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 7 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, -2 градуса, днем 0, +5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег с дождем. Ветер переменный 0-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +1, +3 градуса.

На Руси этот день называли «Благовещенье, Бабий праздник». По погоде отмечали: если на Благовещенье дождь, то родится рожь, а если гроза - будет урожай орехов.

ИСТОЧНИК KP.RU