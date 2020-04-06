Алиментщика из Югры отыскали в Башкирии
С гражданина Г. причитались алименты в размере четверти его заработка. Однако выплачивать деньги на ребенка югорчанин не спешил.
Поэтому в Управлении судебных приставов по ХМАО возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов принудительно.
Вскоре выяснилось, что Г. покинул пределы Югры в неизвестном направлении, должника объявили в розыск.
- Судебный пристав-исполнитель установил, что горе-отец проживает в городе Давлеканово в Башкирии. Задолженность по алиментам к тому моменту выросла почти до 80 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Югре.
Добавим, что должник пообещал поскорее трудоустроиться и начать выплату алиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU