6 Апр 2020 2020-04-06T15:36:15+03:00

Алиментщика из Югры отыскали в Башкирии Фото: pixabay.com

Мужчина до сих пор должен 80 тысяч рублей

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С гражданина Г. причитались алименты в размере четверти его заработка. Однако выплачивать деньги на ребенка югорчанин не спешил.

Поэтому в Управлении судебных приставов по ХМАО возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов принудительно.

Вскоре выяснилось, что Г. покинул пределы Югры в неизвестном направлении, должника объявили в розыск.

- Судебный пристав-исполнитель установил, что горе-отец проживает в городе Давлеканово в Башкирии. Задолженность по алиментам к тому моменту выросла почти до 80 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Югре.

Добавим, что должник пообещал поскорее трудоустроиться и начать выплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU