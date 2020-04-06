Жилой дом полыхал в Сургуте

6 Апр 2020 2020-04-06T15:13:21+03:00

К счастью, пострадавших нет

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В пожарную часть Сургута накануне, 5 марта, в 16:03 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Подробности ликвидации ЧС рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что к 16:10 пожар локализовали, а в 16:12 ликвидировано открытое горение:

- В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Пожарными были спасено три человека, в том числе двое детей. Самостоятельно эвакуировались десять человек. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили огнеборцы

Напомним, что на прошлой неделе пожарные Югры спасли из огня четыре человека и ликвидировали 35 пожаров:

- Основные причины возгорания – нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU