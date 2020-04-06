Жилой дом полыхал в Сургуте
В пожарную часть Сургута накануне, 5 марта, в 16:03 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Подробности ликвидации ЧС рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Отмечается, что к 16:10 пожар локализовали, а в 16:12 ликвидировано открытое горение:
- В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Пожарными были спасено три человека, в том числе двое детей. Самостоятельно эвакуировались десять человек. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили огнеборцы
Напомним, что на прошлой неделе пожарные Югры спасли из огня четыре человека и ликвидировали 35 пожаров:
- Основные причины возгорания – нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU