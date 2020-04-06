6 Апр 2020 2020-04-06T15:02:21+03:00

Дождь, мокрый снег, метель, сильный ветер, гололед и туман надвигаются на Югру Фото: pixabay.com

Возможны порывы до 23 метров в секунду

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С вечера 6 по 9 апреля на территории Югры местами ожидаются дождь и мокрый снег различной интенсивности, а также метель и ветер порывами до 23 м/с, гололед на дорогах и туман. Прогноз предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

ГУ МЧС России по ХМАО предупреждает: погода может спровоцировать происшествия и ЧС:

- Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортом. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов, - напомнили в ГИБДД Югры.

Отметим, что пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность.

ИСТОЧНИК KP.RU