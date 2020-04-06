2020-04-06T14:52:19+03:00
Общество

В ХМАО приостановлены капремонты домов

Всему виной пандемия коронавируса
Руслан Савинов
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В ХМАО приостановлены капремонты домовВ ХМАО приостановлены капремонты домовФото: pixabay.com
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Югорский фонд капитального ремонта приостанавливает все строительно-монтажные работы.

Ранее фонд уже направлял рекомендации подрядчикам проводить работы по возможности без входа в жилые помещения:

Теперь постановлением губернатора «О мерах по предотвращению завоза коронавируса» работы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах приостановлены почти полностью, - заявили представители фонда.

Отдельное пояснение: по возможности работы по капремонту проводиться не будут, но начатые работы, которые необходимо завершить для безопасной жизнедеятельности, будут закончены.

Например, если в доме в рамках капремонта уже была снята крыша, то установить новую нужно в любом случае.

Интересное дополнение: собственники вправе отказать подрядчику в допуске в свое помещение, пока длится режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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