Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России
Хирург Травматологической больницы Сургута и руководителя Окружного центра торакальной хирургии Владимир Корженевский победил на региональном этапе Всероссийского конкурса врачей.
Как сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Сургута Вадим Шувалов, Корженевский получил награду в номинации «Лучший хирург».
- Владимир оперирует уже 16 лет, через его руки прошло больше семи тысяч пациентов. За это время он спас немало жизней. Его коллеги признаются: если пациент тяжелый, всегда экстренно вызывают Корженевского. Не зря четыре года назад он выиграл конкурс «Народное признание». Тогда его назвали «Легендой медицины Сургута», - написал Вадим Шувалов.
- Достойная награда — достойному человеку, - подвел итог градоначальник Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU