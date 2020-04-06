2020-04-06T14:29:10+03:00
Общество

Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России

Владимир Корженевский стал гордостью региона
Руслан Савинов
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Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Хирург Травматологической больницы Сургута и руководителя Окружного центра торакальной хирургии Владимир Корженевский победил на региональном этапе Всероссийского конкурса врачей.

Как сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Сургута Вадим Шувалов, Корженевский получил награду в номинации «Лучший хирург».

- Владимир оперирует уже 16 лет, через его руки прошло больше семи тысяч пациентов. За это время он спас немало жизней. Его коллеги признаются: если пациент тяжелый, всегда экстренно вызывают Корженевского. Не зря четыре года назад он выиграл конкурс «Народное признание». Тогда его назвали «Легендой медицины Сургута», - написал Вадим Шувалов.

- Достойная награда — достойному человеку, - подвел итог градоначальник Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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