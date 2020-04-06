6 Апр 2020 2020-04-06T14:05:55+03:00

«Заботливые» аферисты подарили югорчанину мыло для борьбы с коронавирусом вместо электроинструмента Фото: pixabay.com

В посылочке также лежала памятка о гигиене во время пандемии

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В полицию Мегиона с заявлением обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенников.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина рассказал, что в «Одноклассниках» он увидел рекламу с выгодным предложением купить электроинструмент.

- Продавец «Денис», пообещал, что заказ отправят в короткие сроки почтой. Мегионец согласился. Дома мужчина распечатал посылку. В коробке находились: жидкое мыло, детская игрушка, массажная повязка для шеи и памятка о соблюдении мер гигиены в период распространения коронавируса, - пояснили стражи порядка.

- Дорогой покупатель! В связи со вспышкой эпидемии новой инфекции коронавируса дарим Вам антисептик. Для снижения риска заражения необходимо соблюдать основные меры предосторожности…..Мы заботимся о Вашем здоровье!, - говорилось в заботливом послании от мошенников.

Сумма ущерба жителю Мегиона - 3 559 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU