Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова рассмотрела возможность предоставления поддержки гражданам в трудной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Адресно проинформировано более 100 тысяч граждан о возможности получения помощи соцслужб в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости. Получено более 1,5 тысяч подобных просьб. Оказана помощь в оплате ЖКЖ: ей воспользовались более 5,5 тысяч человек, - сообщили региональные власти.
Также организовано адресное сопровождение граждан на надомном обслуживании, проживающих в специальных домах для одиноких престарелых и социальных квартирах, маломобильных граждан и семей, воспитывающих детей. В этом помогают работники учреждений соцобслуживания и волонтеры.
Напомним, что круглосуточно работают телефоны горячей линии при комплексных центрах социального обслуживания населения, а также единая горячая линия в Югре по коронавирусу: 8-800-301-68-88.
ИСТОЧНИК KP.RU