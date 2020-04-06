2020-04-06T12:59:58+03:00
Общество

Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса

Отдельные категории населения получат адресную помощь
Руслан Савинов
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Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Фото правительства Югры.Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова рассмотрела возможность предоставления поддержки гражданам в трудной ситуации из-за распространения коронавируса.

- Адресно проинформировано более 100 тысяч граждан о возможности получения помощи соцслужб в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости. Получено более 1,5 тысяч подобных просьб. Оказана помощь в оплате ЖКЖ: ей воспользовались более 5,5 тысяч человек, - сообщили региональные власти.

Также организовано адресное сопровождение граждан на надомном обслуживании, проживающих в специальных домах для одиноких престарелых и социальных квартирах, маломобильных граждан и семей, воспитывающих детей. В этом помогают работники учреждений соцобслуживания и волонтеры.

Напомним, что круглосуточно работают телефоны горячей линии при комплексных центрах социального обслуживания населения, а также единая горячая линия в Югре по коронавирусу: 8-800-301-68-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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