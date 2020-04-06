2020-04-06T11:18:12+03:00
Общество

Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции

«Режим обязаны соблюдать все»
Руслан Савинов
Поделиться:
Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции. Фото со страницы Вадима ШУвалова в соцсети "ВКонтакте".Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции. Фото со страницы Вадима ШУвалова в соцсети "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

От сургутян в адрес властей города, поступило много вопросов про передвижение в период режима самоизоляции. Поэтому пресс-служба администрации Сургута дала подробное объяснение.

- Режим самоизоляции обязаны соблюдать все. Исключение сделано для нескольких случаев, - заявили сперва власти города.

Итак, исключения сделаны для экстренных случаев, походов на работу сотрудником предприятий, которые есть в приложении к постановлению губернатора региона.

Кроме того, можно покупать продукты питания и товары первой необходимости в ближайших к дому магазинах. Это же касается и лекарств.

Также разрешен выноса мусора и выгул собак не более чем в ста метрах от места проживания.

Отдельное пояснение о поездках на дачу.

- Сургутяне, их тоже никто не запрещал. Однако просим, если вы едете на дачу, не забыть взять с собой документы и объяснительную, почему вы прервали самоизоляцию. Но помните: причина для таких поездок должна быть веской, - пояснили сургутские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дождь, мокрый снег, метель, сильный ветер, гололед и туман надвигаются на Югру
В ХМАО приостановлены капремонты домов
Хирурга из ХМАО признали одним из лучших в России
«Заботливые» аферисты подарили югорчанину мыло для борьбы с коронавирусом вместо электроинструмента
Власти ХМАО помогут югорчанам в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса
Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции
Тысяча бутылок контрафактного алкоголя не доехали до Нижневартовска
Телефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощи
Югорчанам пояснили, как сейчас работают больницы и поликлиники региона
Пожарные Югры спасли из огня четыре человека
В ХМАО прогнозируется сильный ветер
Сургутянина осудят за сбыт наркотиков
Ледовые переправы в Югре закрыли
Промышленные предприятия ХМАО продолжат работу даже в период ограничений
Около двух миллионов рублей перевели югорчане аферистам
Молодой водитель погиб в аварии в Советском районе
В Югре погиб рыбак
За фейк в социальных сетях югорчанин ответит рублем
Погода в Югре 6 апреля: мокрый снег и дождь
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 апреля 2020 года: 19 человек, 3 - выздоровели
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек
Омон «Стерх» в Сургуте отметил годовщину создания отряда
Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани
Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая
Погода в Югре 5 апреля: мокрый снег и дождь
Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек
Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляции
Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контракта