Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции
От сургутян в адрес властей города, поступило много вопросов про передвижение в период режима самоизоляции. Поэтому пресс-служба администрации Сургута дала подробное объяснение.
- Режим самоизоляции обязаны соблюдать все. Исключение сделано для нескольких случаев, - заявили сперва власти города.
Итак, исключения сделаны для экстренных случаев, походов на работу сотрудником предприятий, которые есть в приложении к постановлению губернатора региона.
Кроме того, можно покупать продукты питания и товары первой необходимости в ближайших к дому магазинах. Это же касается и лекарств.
Также разрешен выноса мусора и выгул собак не более чем в ста метрах от места проживания.
Отдельное пояснение о поездках на дачу.
- Сургутяне, их тоже никто не запрещал. Однако просим, если вы едете на дачу, не забыть взять с собой документы и объяснительную, почему вы прервали самоизоляцию. Но помните: причина для таких поездок должна быть веской, - пояснили сургутские власти.
ИСТОЧНИК KP.RU