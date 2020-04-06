6 Апр 2020 2020-04-06T11:18:12+03:00

Жителям Сургута подробно рассказали, как передвигаться по городу во время самоизоляции. Фото со страницы Вадима ШУвалова в соцсети "ВКонтакте".

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От сургутян в адрес властей города, поступило много вопросов про передвижение в период режима самоизоляции. Поэтому пресс-служба администрации Сургута дала подробное объяснение.

- Режим самоизоляции обязаны соблюдать все. Исключение сделано для нескольких случаев, - заявили сперва власти города.

Итак, исключения сделаны для экстренных случаев, походов на работу сотрудником предприятий, которые есть в приложении к постановлению губернатора региона.

Кроме того, можно покупать продукты питания и товары первой необходимости в ближайших к дому магазинах. Это же касается и лекарств.

Также разрешен выноса мусора и выгул собак не более чем в ста метрах от места проживания.

Отдельное пояснение о поездках на дачу.

- Сургутяне, их тоже никто не запрещал. Однако просим, если вы едете на дачу, не забыть взять с собой документы и объяснительную, почему вы прервали самоизоляцию. Но помните: причина для таких поездок должна быть веской, - пояснили сургутские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU