6 Апр 2020 2020-04-06T11:02:54+03:00

Тысяча бутылок контрафактного алкоголя не доехали до Нижневартовска Фото: pixabay.com

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Полиция Нижневартовска пресекла деятельность лиц, которые занимались незаконным оборотом алкоголя.

По данным пресс-службы УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, оперативники выявили граждан, перевозивших в Нижневартовск крепкий алкоголь: тысяча бутылок были без федеральных акцизных марок.

- Продукция предназначалась для дальнейшей продажи на сумму более ста тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. Суд вскоре состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU