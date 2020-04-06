Тысяча бутылок контрафактного алкоголя не доехали до Нижневартовска
Полиция Нижневартовска пресекла деятельность лиц, которые занимались незаконным оборотом алкоголя.
По данным пресс-службы УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, оперативники выявили граждан, перевозивших в Нижневартовск крепкий алкоголь: тысяча бутылок были без федеральных акцизных марок.
- Продукция предназначалась для дальнейшей продажи на сумму более ста тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. Суд вскоре состоится.
ИСТОЧНИК KP.RU