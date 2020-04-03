3 Апр 2020 2020-04-03T11:38:17+03:00

Суд вскоре решит судьбу таджика, который ограбил, изнасиловал и убил знакомую в Сургуте Фото: pixabay.com

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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела по факту убийства 57-летней женщины.

По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, вечером 13 января 2019 года 33-летний таджик изнасиловал и убил свою знакомую, чтобы завладеть ее имуществом

- Преступник пришел в ее квартиру в одном из домов по проспекту Дружбы и угрожал колюще-режущим предметом. Когда он завладел ювелирными изделиями женщины, то изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера, - сообщили стражи порядка.

Затем мужчина обмотал электропровод от утюга вокруг шеи знакомой и задушил ее, а затем поджог квартиру и скрылся.

К настоящему моменту следствием собрано достаточно доказательств и утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время документ направят в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU