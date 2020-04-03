3 Апр 2020 2020-04-03T10:11:34+03:00

Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Каждый найдет здесь что-то интересное

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Мы подобрали для Вас подборку творческих онлайн - трансляций и видеоматериалов. Теперь у югорчанина любого возраста есть возможность стать ближе к миру искусства и побывать во многих городах региона за один день!

1) Показ спектакля «Моя калданка уплывает вдаль» 16+. Когда: 03.04.2020 в 19.00. Где.

2) «Централизованная библиотечная система» Югорска. Что: онлайн-викторина «Сюжеты Петровской эпохи». Когда: В течение дня. Где.

3) Что: Селфи-марафон «Карантин с книгой». Когда: В течение дня. Где.

4) Что: Онлайн-чтения «Читаем вечерами». Когда: 03.04.2020 в 18.00. Где.

5) «Детская школа искусств» Югорска. Что: «Семь тайн Третьяковской галереи». Когда: 03.04.2020 в 14.00. Где.

6) «Культурно - досуговый комплекс» г.Нефтеюганск. Что: Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Когда: 03.04.2020 в 15.00. Где.

7) Что: Рубрика «Ужин с детективом». Когда: 03.04.2020 в 14.00. Где.

8) «Городская централизованная система» г.Ханты-Мансийск. Когда: В течение дня. Что: Тренировочные сессии для подготовки к соревнованиям по интернет-сёрфингу среди людей старшего возраста. Где.

9) Театр-студия «ПЕРФОРМАНС» г.Пыть-Ях. Что: Специальное онлайн вещание #ТеатрПротивВируса. Спектакль по пьесе Натальи Вибе «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». Когда: 03.04.2020 с 16.00 – 19.00. Где.

10) «Государственная библиотека Югры» г.Ханты-Мансийск. Что: 3-D тур по зданию Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, виртуальные выставки, Аудиовизуальные материалы. Когда: В течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU