2020-04-03T10:11:34+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции

Каждый найдет здесь что-то интересное
Руслан Савинов
Поделиться:
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы подобрали для Вас подборку творческих онлайн - трансляций и видеоматериалов. Теперь у югорчанина любого возраста есть возможность стать ближе к миру искусства и побывать во многих городах региона за один день!

1) Показ спектакля «Моя калданка уплывает вдаль» 16+. Когда: 03.04.2020 в 19.00. Где.

2) «Централизованная библиотечная система» Югорска. Что: онлайн-викторина «Сюжеты Петровской эпохи». Когда: В течение дня. Где.

3) Что: Селфи-марафон «Карантин с книгой». Когда: В течение дня. Где.

4) Что: Онлайн-чтения «Читаем вечерами». Когда: 03.04.2020 в 18.00. Где.

5) «Детская школа искусств» Югорска. Что: «Семь тайн Третьяковской галереи». Когда: 03.04.2020 в 14.00. Где.

6) «Культурно - досуговый комплекс» г.Нефтеюганск. Что: Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Когда: 03.04.2020 в 15.00. Где.

7) Что: Рубрика «Ужин с детективом». Когда: 03.04.2020 в 14.00. Где.

8) «Городская централизованная система» г.Ханты-Мансийск. Когда: В течение дня. Что: Тренировочные сессии для подготовки к соревнованиям по интернет-сёрфингу среди людей старшего возраста. Где.

9) Театр-студия «ПЕРФОРМАНС» г.Пыть-Ях. Что: Специальное онлайн вещание #ТеатрПротивВируса. Спектакль по пьесе Натальи Вибе «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». Когда: 03.04.2020 с 16.00 – 19.00. Где.

10) «Государственная библиотека Югры» г.Ханты-Мансийск. Что: 3-D тур по зданию Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, виртуальные выставки, Аудиовизуальные материалы. Когда: В течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье
Правительство Югры использует дистанционный формат работы
Каррамба! Югорчанин украл две бутылки рома
Жители и гости Ханты-Мансийска смогут посетить экскурсию по городу дистанционно
В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса
Ни единого ДТП не случилось на дорогах Югры
Погода в Югре 3 апреля: местами мокрый снег, дождь, метель и потепление
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 апреля 2020 года составило восемь человек
Югорчанина оштрафовали за шутку о коронавирусе
Продление нерабочей недели в ХМАО: власти Югры сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
На свадьбе в Сургутском районе закололи барана
Вместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денег
Губернатор Югры проконтролировала дезинфекцию аэропорта Ханты-Мансийска
Югорчанин оплатил десятки штрафов после ограничения в праве управления автомобилем
Югорчане примут участие во всероссийском проекте «Дорога памяти»
Поголовье сибирского осетра запланировали восстановить в ХМАО
«Вороний день» отметят в ХМАО
Жилой дом загорелся в Нефтеюганске
Мошенники Югры вновь звонят от имен банков
Югорский наркосбытчик успел на преступные деньги купить автомобиль
Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»