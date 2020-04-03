Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками

3 Апр 2020 2020-04-03T09:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Урайском специализированном Доме ребенка на занятиях с маленькими детьми начали применять новый метод рисования, «хеппенинг». По данным «Центра медицинской профилактики ХМАО», метод позволяет максимально развивать познавательные способности ребенка, применяя его жизненный опыт.

- Метод «хеппенинг» – спонтанное рисование, игровая манипуляция, обычно включает в себя импровизацию и не имеет четкого сценария, успешность результата усиливает интерес детей к изобразительной деятельности, развивает творческую выразительность, помогает мыслить свободно, проживая позитивный эмоциональный отклик на процесс и результаты работы, - сообщили педагоги.

Кроме того, в работе с малышами используются и дргие способы нетрадиционного рисования: ладошками, кулачками, пальчиками, печатками, на подносе, а также ватными палочками.

ИСТОЧНИК KP.RU