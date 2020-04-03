Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Глава ХМАО Наталья Комарова обсудила меры по недопущению распространения коронавируса с предприятиями ТЭК.
- Принятые президентом России в регионе решения в этом направлении исполняются не в полной мере, – обратила внимание Наталья Комарова.
По словам губернатора Югры, принимая необходимые меры всем миром, мы защищаем и сами себя:
- В отношении сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом, это правило работает безотказно, на все 100 %, так как на одной площадке трудятся вахтовики и местные жители, – заявила Комарова.
Она поручила профильным органам исполнительной власти региона и контрольно-надзорным органам провести проверку вахтовых поселений на выполнение требований по профилактике коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU