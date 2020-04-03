Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка

3 Апр 2020 2020-04-03T09:40:40+03:00

Комарова: «принимая необходимые меры всем миром, мы защищаем и сами себя»

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Глава ХМАО Наталья Комарова обсудила меры по недопущению распространения коронавируса с предприятиями ТЭК.

- Принятые президентом России в регионе решения в этом направлении исполняются не в полной мере, – обратила внимание Наталья Комарова.

По словам губернатора Югры, принимая необходимые меры всем миром, мы защищаем и сами себя:

- В отношении сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом, это правило работает безотказно, на все 100 %, так как на одной площадке трудятся вахтовики и местные жители, – заявила Комарова.

Она поручила профильным органам исполнительной власти региона и контрольно-надзорным органам провести проверку вахтовых поселений на выполнение требований по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU