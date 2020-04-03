3 Апр 2020 2020-04-03T09:31:23+03:00

Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток Фото: pixabay.com

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Двух вартовчан развели на деньги девушки в социальных сетях. Виртуальные мошенницы обещали провести карантин вместе с потерпевшими.

По данным пресс-службы УМВД Нижневартовска, вахтовики находились на самоизоляции и заскучали. Мужчины решили пригласить к себе девушек за денежное вознаграждение.

- Один из них перевел аферистке 25 тысяч рублей, вскоре она перестала выходить на связь. Второй утратил целых 290 тысяч рублей за несколько транзакций, девушка несколько раз повторяла, что деньги не пришли, пока не опустошила карточку потерпевшего полностью, - пояснили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU