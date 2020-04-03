Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье

3 Апр 2020 2020-04-03T09:10:03+03:00

Дом был признан ранее аварийным в 2015 году

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Прокуратура Когалыма проверила обращение местных жителей о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что заявители проживали в четырехквартирном жилом доме, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу:

- Однако администрация Когалыма не предоставила им жилые помещения по договору соцнайма, а срок расселения жильцов определила в 2023 - 2025 годах. Граждане проживали в аварийном доме и подвергали опасности свои жизни, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обеспечить семьи жильем. Суд удовлетворил требования. Итог: семьи получили жилые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU