Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье
Прокуратура Когалыма проверила обращение местных жителей о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что заявители проживали в четырехквартирном жилом доме, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу:
- Однако администрация Когалыма не предоставила им жилые помещения по договору соцнайма, а срок расселения жильцов определила в 2023 - 2025 годах. Граждане проживали в аварийном доме и подвергали опасности свои жизни, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Поэтому прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обеспечить семьи жильем. Суд удовлетворил требования. Итог: семьи получили жилые помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU