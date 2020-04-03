Правительство Югры использует дистанционный формат работы

3 Апр 2020 2020-04-03T09:04:35+03:00

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Все заседания и совещания глава ХМАО с 3 апреля будет проводить по видеоконференцсвязи. Члены правительства и руководители департаментов будут принимать в них участие прямо из рабочих кабинетов.

- Система видеоконференцсвязи региона включает в себя 22 стационарные студии в администрациях каждого муниципалитета и управляется Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий. Она имеет возможность подключения до 250 внешних участников, но при необходимости их число может быть увеличено, - рассказали в пресс-службе правительства Юры.

- Такой способ организации совещаний повышает оперативность их подготовки, исключает очное участие и позволяет одновременно охватить большое число участников, - поделился директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин

В этом формате запланированы все мероприятия на ближайший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU