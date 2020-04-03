2020-04-03T09:04:35+03:00
Общество

Правительство Югры использует дистанционный формат работы

Видеоконференцсвязь стала незаменимым помощником
Руслан Савинов
Поделиться:
Правительство Югры использует дистанционный формат работы. Фото правительства ХМАО.Правительство Югры использует дистанционный формат работы. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Все заседания и совещания глава ХМАО с 3 апреля будет проводить по видеоконференцсвязи. Члены правительства и руководители департаментов будут принимать в них участие прямо из рабочих кабинетов.

- Система видеоконференцсвязи региона включает в себя 22 стационарные студии в администрациях каждого муниципалитета и управляется Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий. Она имеет возможность подключения до 250 внешних участников, но при необходимости их число может быть увеличено, - рассказали в пресс-службе правительства Юры.

- Такой способ организации совещаний повышает оперативность их подготовки, исключает очное участие и позволяет одновременно охватить большое число участников, - поделился директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин

В этом формате запланированы все мероприятия на ближайший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье
Правительство Югры использует дистанционный формат работы
Каррамба! Югорчанин украл две бутылки рома
Жители и гости Ханты-Мансийска смогут посетить экскурсию по городу дистанционно
В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса
Ни единого ДТП не случилось на дорогах Югры
Погода в Югре 3 апреля: местами мокрый снег, дождь, метель и потепление
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 апреля 2020 года составило восемь человек
Югорчанина оштрафовали за шутку о коронавирусе
Продление нерабочей недели в ХМАО: власти Югры сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
На свадьбе в Сургутском районе закололи барана
Вместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денег
Губернатор Югры проконтролировала дезинфекцию аэропорта Ханты-Мансийска
Югорчанин оплатил десятки штрафов после ограничения в праве управления автомобилем
Югорчане примут участие во всероссийском проекте «Дорога памяти»
Поголовье сибирского осетра запланировали восстановить в ХМАО
«Вороний день» отметят в ХМАО
Жилой дом загорелся в Нефтеюганске
Мошенники Югры вновь звонят от имен банков
Югорский наркосбытчик успел на преступные деньги купить автомобиль
Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»