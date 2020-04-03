Каррамба! Югорчанин украл две бутылки рома

3 Апр 2020 2020-04-03T08:56:21+03:00

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В Югре накануне, 2 марта, случилось 55 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО уже раскрыто 36 нарушений закона, из них: вымогательство, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и одиннадцать кражи.

Так, ранее судимый 19 –летний молодой человек в Покачах в квартире дома на улице Мира похитил ноутбук:

- Похищенное изъято из магазина для ремонта электроники. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, - пояснили стражи порядка.

Тем временем в Когалыме полицейские установили 25 летнего подозреваемого в краже, который похитил из магазина на улице Нефтяников три бутылки виски и две бутылки рома стоимостью более 4500 тысяч рублей. Отмечается, что молодой человек ранее судим. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU