2020-04-03T08:27:04+03:00
Общество

Жители и гости Ханты-Мансийска смогут посетить экскурсию по городу дистанционно

Разработан еще один интерактивный аудиогид
Руслан Савинов
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Жители и гости Ханты-Мансийска смогут посетить экскурсию по городу дистанционно. Скриншот аудиогидаЖители и гости Ханты-Мансийска смогут посетить экскурсию по городу дистанционно. Скриншот аудиогида
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Чтобы обезопасить жителей города от коронавирусной инфекции, гостям и жителям Ханты-Мансийска предлагают узнать об интересных фактах о городе с помощью аудиогидов в приложении «izi.TRAVEL».

- Для большего удобства и безопасности жителей специалисты подготовили видеоролики, в которых собраны яркие фотографии достопримечательностей, о которых рассказывает диктор. Увидеть ролики можно уже сегодня в официальной группе «Вконтакте» Туристско-информационного центра города, - сообщили разработчики интерактивного контента..

Напомним, что ранее уже были озвучены три аудиогида по столице ХМАО: «Дорога к Храму», «Прогулка по центру Ханты-Мансийска», а также «Прогулка до набережной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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