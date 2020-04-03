В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса
Теперь всем авиа- и ж/д - пассажирам в Нижневартовске измеряют температуру и дают уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
- По поручению руководителя муниципального оперативного штаба, главы города Василия Тихонова теперь встречаем все самолеты и работаем совместно с сотрудниками полиции, - рассказала замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская.
В свою очередь замглавы города Николай Лукаш добавил, что сейчас таким же образом встречают всех пребывающих на вокзал:
- Назначены дежурные. Вчера встретили 28 сотрудников, работающих вахтовым методом. Всем им необходимо пройти двухнедельный карантин – самоизоляцию, - поделился Николай Лукаш.
ИСТОЧНИК KP.RU