2020-04-03T08:20:11+03:00
Общество

В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса

Измерение температуры коснется всех пассажиров
Руслан Савинов
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В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса. Фото администрации города.В аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса. Фото администрации города.
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Теперь всем авиа- и ж/д - пассажирам в Нижневартовске измеряют температуру и дают уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

- По поручению руководителя муниципального оперативного штаба, главы города Василия Тихонова теперь встречаем все самолеты и работаем совместно с сотрудниками полиции, - рассказала замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская.

В свою очередь замглавы города Николай Лукаш добавил, что сейчас таким же образом встречают всех пребывающих на вокзал:

- Назначены дежурные. Вчера встретили 28 сотрудников, работающих вахтовым методом. Всем им необходимо пройти двухнедельный карантин – самоизоляцию, - поделился Николай Лукаш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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