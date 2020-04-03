3 Апр 2020 2020-04-03T07:30:55+03:00

Ни единого ДТП не случилось на дорогах Югры Фото: pixabay.com

Но пьяные водители никуда не исчезли

Изменить размер текста: A A

На территории ХМАО накануне, 2 апреля, ни единого дорожно-транспортного происшествия не произошло. Об этой радостной новости сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Однако на югорских дорогах сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за отказ от медицинского освидетельствования, двух – за повторное появление на трассах в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

- Госавтоинспекция Югры в очередной раз призывает жителей округа в период пандемии новой коронавирусной инфекции оставаться дома, - обратились к югорчанам инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU