Ни единого ДТП не случилось на дорогах Югры
На территории ХМАО накануне, 2 апреля, ни единого дорожно-транспортного происшествия не произошло. Об этой радостной новости сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Однако на югорских дорогах сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за отказ от медицинского освидетельствования, двух – за повторное появление на трассах в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.
- Госавтоинспекция Югры в очередной раз призывает жителей округа в период пандемии новой коронавирусной инфекции оставаться дома, - обратились к югорчанам инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU