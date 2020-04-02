2 Апр 2020 2020-04-02T21:06:01+03:00

Югорчанина оштрафовали за шутку о коронавирусе Фото: pixabay.com

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В Сургуте накануне днем, 1 апреля, в банк на улице Бульвар Свободы обратился 56-летний мужчина.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, во время обслуживания мужчина сообщил, что является больным коронавирусом:

- Маски и перчатки не защитят вас от меня, - заявил он.

Вскоре банк закрыли на несколько часов, работников изолировали и отправили на 14-дневный карантин. На место происшествия прибыли специализированные службы.

- На сургутянина составили административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб». Суд оштрафовал югорчанина на 1200 рублей, - пояснили стражи порядка.

Мужчина пояснил, что хотел пошутить в День смеха и не думал о последствиях.

- Свою вину он признал и пообещал впредь закон не нарушать, - рассказали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU