Югорчанина оштрафовали за шутку о коронавирусе
В Сургуте накануне днем, 1 апреля, в банк на улице Бульвар Свободы обратился 56-летний мужчина.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, во время обслуживания мужчина сообщил, что является больным коронавирусом:
- Маски и перчатки не защитят вас от меня, - заявил он.
Вскоре банк закрыли на несколько часов, работников изолировали и отправили на 14-дневный карантин. На место происшествия прибыли специализированные службы.
- На сургутянина составили административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб». Суд оштрафовал югорчанина на 1200 рублей, - пояснили стражи порядка.
Мужчина пояснил, что хотел пошутить в День смеха и не думал о последствиях.
- Свою вину он признал и пообещал впредь закон не нарушать, - рассказали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU