2 Апр 2020 2020-04-02T17:58:23+03:00

Продление нерабочей недели в ХМАО: власти Югры сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции Фото: pixabay.com

Владимир Путин сообщил о продлении нерабочей недели в ХМАО и в России в целом и дал дополнительные полномочия регионам

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России и сообщил, что было принято решение cегодня, 2 апреля, продлить срок действия нерабочей недели по причине коронавируса до 30 апреля. Напомним, до этого глава государства обозначил сроки нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

- Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. По моему указу главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить, - заявил Владимир Путин.

Добавим, что последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в ХМАО остается за властями Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU