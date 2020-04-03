3 Апр 2020 2020-04-03T05:01:32+03:00

Погода в Югре 3 апреля: местами мокрый снег, дождь, метель и потепление. Фото Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +5 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 3 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, дождь и метель. Ветер южный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +5, +10 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и мокрый снег. Ветер западный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит +1, +2 градуса.

На Руси этот день называли «Кирилл Катаник». По погоде отмечали: на Кирилла санки чистили и убирали подальше - до следующей зимы они больше не пригодятся .

ИСТОЧНИК KP.RU