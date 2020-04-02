2 Апр 2020 2020-04-02T16:01:20+03:00

На свадьбе в Сургутском районе закололи барана. Скриншот видео из паблика в соцсети "ВКонтакте" "LIFE86 – Сургут".

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В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО во дворе дома закололи барана.

По данным паблика в социальной сети «ВКонтакте» «LIFE86 – Сургут», это случилось в жилом секторе. Обряд жертвоприношения прошел на глазах толпы женщин и детей. Весь процесс попал на видео. Произошедший обряд посвятили бракосочетанию молодоженов.

Добавим, что в прошлом году аналогичный случай вызвал широкий резонанс в обществе. На глазах публики мужчина зарезал барана возле родильного дома по случаю рождения сына. В исламе этот обряд называется акика. Тогда полиция установила личность мужчины и привлекла его к административной ответственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/770462" frameborder="0"></iframe> Закололи барана на свадьбе в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU