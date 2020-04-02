2020-04-02T16:01:20+03:00
Общество

На свадьбе в Сургутском районе закололи барана

Все произошло на глазах толпы
Руслан Савинов
Поделиться:
На свадьбе в Сургутском районе закололи барана. Скриншот видео из паблика в соцсети "ВКонтакте" "LIFE86 – Сургут".На свадьбе в Сургутском районе закололи барана. Скриншот видео из паблика в соцсети "ВКонтакте" "LIFE86 – Сургут".
Изменить размер текста:

В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО во дворе дома закололи барана.

По данным паблика в социальной сети «ВКонтакте» «LIFE86 – Сургут», это случилось в жилом секторе. Обряд жертвоприношения прошел на глазах толпы женщин и детей. Весь процесс попал на видео. Произошедший обряд посвятили бракосочетанию молодоженов.

Добавим, что в прошлом году аналогичный случай вызвал широкий резонанс в обществе. На глазах публики мужчина зарезал барана возле родильного дома по случаю рождения сына. В исламе этот обряд называется акика. Тогда полиция установила личность мужчины и привлекла его к административной ответственности.

Закололи барана на свадьбе в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24