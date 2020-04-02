На свадьбе в Сургутском районе закололи барана
В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО во дворе дома закололи барана.
По данным паблика в социальной сети «ВКонтакте» «LIFE86 – Сургут», это случилось в жилом секторе. Обряд жертвоприношения прошел на глазах толпы женщин и детей. Весь процесс попал на видео. Произошедший обряд посвятили бракосочетанию молодоженов.
Добавим, что в прошлом году аналогичный случай вызвал широкий резонанс в обществе. На глазах публики мужчина зарезал барана возле родильного дома по случаю рождения сына. В исламе этот обряд называется акика. Тогда полиция установила личность мужчины и привлекла его к административной ответственности.
Закололи барана на свадьбе в Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU