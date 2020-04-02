Вместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денег
В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 63-летняя жительница города с заявлением о том, что неизвестный обманом выманил у нее миллион 650 тысяч рублей.
Итак, 29 марта на «Авито» потерпевшая увидела предложение о продаже жилого дома в Крыму в Коктебеле. По телефону женщина договорилась с продавцом о заключении договора купли-продажи.
Далее собственник попросил задатком перевести 150 тысяч рублей, женщина отправила деньги. Затем аферист попросил поскорее перевести остальную сумму, чтобы купить себе новый дом в Волгограде:
- Доверчивая женщина пошла в банк и перевела сумму. Вскоре абонент стал не доступен, - пояснили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU