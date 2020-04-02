2020-04-02T15:44:40+03:00
Происшествия

Вместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денег

Покупка домика в Коктебеле не состоялась
Руслан Савинов
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Вместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денегВместо дома в Крыму югорчанка лишилась гигантской суммы денегФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 63-летняя жительница города с заявлением о том, что неизвестный обманом выманил у нее миллион 650 тысяч рублей.

Итак, 29 марта на «Авито» потерпевшая увидела предложение о продаже жилого дома в Крыму в Коктебеле. По телефону женщина договорилась с продавцом о заключении договора купли-продажи.

Далее собственник попросил задатком перевести 150 тысяч рублей, женщина отправила деньги. Затем аферист попросил поскорее перевести остальную сумму, чтобы купить себе новый дом в Волгограде:

- Доверчивая женщина пошла в банк и перевела сумму. Вскоре абонент стал не доступен, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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