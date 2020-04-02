Югорчанин оплатил десятки штрафов после ограничения в праве управления автомобилем

2 Апр 2020 2020-04-02T15:27:44+03:00

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Житель Когалыма погасил задолженность по административным штрафам после ограничения в праве управления авто. Подробности сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО:

- «Коллекция» горе-водителя - 21 штраф за нарушения ПДД на сумму более 11 тысяч рублей. Должника предупредили, что он может лишиться права управления автомобилем, - пояснил судебный пристав-исполнитель.

Отмечается, что мужчина не имел ни счетов в банках, ни имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Тогда пристав обратился в суд с заявлением об установлении временного ограничения на пользование должником специальным правом.

Югорчанин не пожелал становиться пешеходом и вскоре оплатил всю задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU