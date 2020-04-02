Югорчане примут участие во всероссийском проекте «Дорога памяти»

2 Апр 2020 2020-04-02T15:21:48+03:00

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Жителей Югры приглашают к участию в уникальном проекте министерства обороны России «Дорога памяти». Он призван увековечить память об участниках Великой Отечественной войны.

В рамках грандиозного проекта планируется собрать десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы войны, защищая Родину от фашистов. На данный момент в рамках проекта собрано уже более 28 миллионов записей и фотографий участников Великой Отечественной войны.

Все материалы и фото, которые будут собраны на портале, составят основу мультимедийной галереи «Дорога памяти». Она включит в себя уникальные экспонаты из центрального музея вооруженных сил, которые будут впервые продемонстрированы широкой аудитории. Мультимедийный музей появится на прилегающей территории главного храма вооруженных сил России к 75-летию Великой победы.

Участие в проекте может принят любой желающий. Достаточно загрузить фото и данные об участниках войны на сайт «Дорога памяти». В минимальный набор данных входят фамилия, имя, отчество, точная дата или год рождения, фотография участника войны. Информация будет привязана к материалам из баз данных Минобороны. В результате пользователи смогут не только ознакомиться с данными, но и дополнить свой семейный архив материалами о своих предках-фронтовиках.

Когда материалы пройдут проверку, пользователю придет сообщение со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными документами. Также для тех, у кого нет доступа в интернет, есть возможность передать все материалы через ближайший военный комиссариат. Консультации участники проекта могут получить у помощника военного комиссара по работе с ветеранами военного комиссариата ХМАО-Югры Ирины Александровны Филиппсен по телефону: 8(3467) 39-71-40.

ИСТОЧНИК KP.RU