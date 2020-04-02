Поголовье сибирского осетра запланировали восстановить в ХМАО

2 Апр 2020 2020-04-02T15:19:01+03:00

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В Югре практически восстановлена популяция пеляди. Как отметили в пресс-службе региональной думы, следующий шаг – увеличение популяции сибирского осетра.

- Сегодня пелядь в реках региона редким видом называть уже не стоит. Ихтиологи утверждают, что он способен сам себя воспроизводить. И региону требуется восстановить другие стада ценных рыб. Прежде всего, бренд Обь-Иртышья – осетр и сиговые, - пояснил югорский парламентарий Сергей Великий.

Напомним, что регион реализует программу по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В прошлом году рыборазводные предприятия Югры по договорам с нефтегазодобывающими компаниями выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна 4 миллиона 288 тысяч особей молоди сибирского осетра. Также в реки выпускают мальков нельмы, муксуна, чира и стерляди.

ИСТОЧНИК KP.RU