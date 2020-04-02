«Вороний день» отметят в ХМАО
«Вороний день», который в начале весны уже 16 лет проводит музей истории и этнографии Югорска, все-таки состоится в ХМАО, но на этот раз в дистанционном формате.
Так, 7 апреля с 13.00 в группе музея в соцсети «ВКонтакте» пройдет цикл публикаций о празднике, его обычаях, традициях, песнях и танцах.
- Вы узнаете какие бывают спортивные состязания и как их проводят. И своими руками сможете сделать символ этого праздника «ворону». А самых активных пользователей ждут конкурс рисунков и онлайн-викторины, - сообщили организаторы.
Больше информации о мероприятии доступно по ссылке в социальной сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU